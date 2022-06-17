CENK KONUSUNDA TARAFTARLAR BÖLÜNDÜ

BEŞİKTAŞ'IN SAKATLIK HASSASİYETİ

AHMET NUR ÇEBİ NE DEMİŞTİ?

Golcü transferi için harekete geçen ve önceliğini Weghorst olarak belirleyen Beşiktaş'ta Cenk Tosun da listede bulunuyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, Cenk Tosun konusunda farklı yorumlar yapıyor.Sosyal medyada bazı taraftarlar, "Cenk Tosun'un yaşadığı sakatlıklar tedirgin ediyor" derken, bazı taraftarlar ise "Şampiyonluk yolunda bize büyük güç katar" değerlendirmesini yaptı.Futboldaki sakatlıklar konusunda Beşiktaş yönetiminin net bir duruşu var. Yönetim, şayet Cenk Tosun'da karar kılarsa futbolcuya tıpkı Vincent Aboubakar'da olduğu gibi kapsamlı bir test yapılacak. Futbolcu ise detaylı sağlık kontrolüne herhangi bir itirazda bulunmadı.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Everton ile sözleşmesi biten Cenk Tosun ile ilgili açıklama yaptı. Yayıncı kuruluşa konuşan Çebi, "Cenk Tosun'a her zaman kapımız açık. Öncelik hakkı olan bir oyuncu. Fakat şartlar önemli. Kulübün ekonomisinin taşıyabileceği bir sözleşme yapmamız lazım. O da iyi bir Beşiktaşlı. Bizimle olmayı arzu edecektir" dedi.