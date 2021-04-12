Cenk Tosun 6 ay yok: 'Allahım nedir bu başıma gelen'

Yılmaz Vural: "Çok üzüldüm, benim aile dostum, çok yakın kardeşim Cenk Tosun. İnşallah bu son olur onun hayatında." pic.twitter.com/EOZ2fau0PJ



— Sporx (@sporx) April 11, 2021

Beşiktaş dün Cenk Tosun'un sakatlanması ile sarsıldı. 2 Mart 2020'de sol diz çapraz bağından ameliyat olan ve Everton'dan Beşiktaş'a gelerek EURO 2020 için milli forma hazırlığı yapan oyuncu, 19 Şubat'ta diz ödemi sakatlığı sonrasında 5 maç daha kaçırmıştı.Yeniden golleri ile sahalara dönen Cenk Tosun, dün de sol dizinden sakatlanıp oyundan 76'da çıktı. Sedye ile sahayı terk eden ve soyunma odasına da bu şekilde götürülen 29 yaşındaki forvet bu sırada "Allahım nedir bu benim başıma gelen" dedi.Everton'da dizindeki sorun nedeniyle kaçırdığı 36 maç sonrasında sahalara dönmek için Türkiye'ye gelen ve forma giymeye başlayan milli oyuncunun Erzurum'da bu kez diz kapağı çıktı.Cenk'in diz kapağı doktorlar tarafından yerine oturtuldu. Milli oyuncu ambulans ile takım uçağına götürülürken soyunma odasındaki müdahale sırasında kaptan Atiba'nın da yanında olduğu öğrenildi.Sakatlığı sebebiyle EURO 2020'yi kaçıracak olan Cenk Tosun, en az 6 ay sahalardan uzak kalacak.