Cenk Tosun, 100'ler kulübüne mutsuz girdi!

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın yokluğunda golünü atarak bir kez daha sahneye çıkan Cenk Tosun, kariyerinde önemli bir eşik olan 100'ler kulübüne mutsuz girdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Cenk Tosun, 100'ler kulübüne mutsuz girdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Kasım 2023 09:57
Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'a 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta yıldız oyuncuların performansı, beklentilerin altında kalırken Vincent Aboubakar'ın yokluğunda golünü atarak bir kez daha sahneye çıkan Cenk Tosun da kariyerinde önemli bir eşik olan 100'ler kulübüne mutsuz girdi.

100'LER KULÜBÜNE MUTSUZ GİRDİ

Aboubakar'ın yokluğunda hücumda kendisine büyük iş düşen Cenk Tosun, Gaziantep mücadelesinin ardından Antalyaspor karşısında da ağları havalandırdı. Milli futbolcu, alınan yenilgiye rağmen takımının tek golüne imza attı. Bu gol sonrasında 32 yaşındaki oyuncu, kariyerinde önemli bir başarının da altına imza attı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery