Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'a 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta yıldız oyuncuların performansı, beklentilerin altında kalırken Vincent Aboubakar'ın yokluğunda golünü atarak bir kez daha sahneye çıkan Cenk Tosun da kariyerinde önemli bir eşik olan 100'ler kulübüne mutsuz girdi.
100'LER KULÜBÜNE MUTSUZ GİRDİ
Aboubakar'ın yokluğunda hücumda kendisine büyük iş düşen Cenk Tosun, Gaziantep mücadelesinin ardından Antalyaspor karşısında da ağları havalandırdı. Milli futbolcu, alınan yenilgiye rağmen takımının tek golüne imza attı. Bu gol sonrasında 32 yaşındaki oyuncu, kariyerinde önemli bir başarının da altına imza attı.
100'LER KULÜBÜNE MUTSUZ GİRDİ
Aboubakar'ın yokluğunda hücumda kendisine büyük iş düşen Cenk Tosun, Gaziantep mücadelesinin ardından Antalyaspor karşısında da ağları havalandırdı. Milli futbolcu, alınan yenilgiye rağmen takımının tek golüne imza attı. Bu gol sonrasında 32 yaşındaki oyuncu, kariyerinde önemli bir başarının da altına imza attı.