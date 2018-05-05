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Cenk suskun kaldı, beraberlik 90+6'da geldi

Southampton kümede kalma yolundaki kritik maçta deplasmanda Everton ile 90+6. dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı. Cenk Tosun maçta 90 dakika forma giydi.

Cenk suskun kaldı, beraberlik 90+6'da geldi
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05 Mayıs 2018 21:27
Everton - Southampton maçı 90+6. dakikada gelen golün ardından 1-1 sona erdi. İngiltere Premier Lig'in 36. hafta mücadelesi, Goodison Park'ta oynandı.

Southampton'a üstünlüğü getiren gol, 56. dakikada Redmond'dan geldi. Southampton'da Yoshida, 85. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 90+6. dakikada Tom Davies, takımına 1 puanı getirdi. Milli oyuncumuz Cenk Tosun, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Bu skorun ardından Everton 49 puanla, 8. basamakta yer aldı. Kümede kalma yarışı veren Southampton ise 33 puanda kaldı.

Premier Lig'in 37. haftasında Everton deplasmanda West Ham ile karşılaşacakken, Southampton ise kümede kalma yolundaki kritik maçta Swansea'ye konuk olacak.



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