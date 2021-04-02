Cenk Renda: "Vesely ve Nando de Colo'ya ihtiyacımız var"

Fenerbahçe Beko Takım Menajeri Cenk Renda, Barcelona maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Cenk Renda: 'Vesely ve Nando de Colo'ya ihtiyacımız var'
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02 Nisan 2021 23:10
Fenerbahçe Beko Takım Menajeri Cenk Renda, EuroLeague'in 33. haftasında oynadıkları Barcelona maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Vesely ve Nando de Colo'nun sakatlıkları hakkında konuşan Renda, "Bütün moraller bozuldu ama buna rağmen takım iyi mücadele etti. Vesely'nin durumu şu anda stabil. Yarın MR çekilecek. Bizim önemli bir oyuncumuz ve takımın temel taşlarından bir tanesi. O olmayınca oyun düzeni de bozuluyor. Nando son periyotta sakatlandı. Onun da durumu yarın netlik kazanır. İki isim de çok ihtiyacımız olan isimler. Ancak hayat devam ediyor. Şu anda net konuşamıyorum ama gönül ister ki ikisi de Real Madrid maçında sahada olsunlar." dedi.

Hakem kararlarını eleştiren Cenk Renda, "Maçta birkaç düdük var. Çok fazla hakemlere girmek istemem. O düdükler çalındığında oyuncu gözünden bakıldığında bütün performansı düşürüyor. Bugün başkanımızın da doğum günüydü, ona bir galibiyet hediye etmek isterdik. Çok üzgün olduğum için pek fazla konuşamıyorum." ifadelerini kullandı.



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