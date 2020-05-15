Cenk Renda: 'Sevildiğimi hissetmek hastalığı yenmeme yardım etti'

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Menajeri Cenk Renda, sarı-lacivertli camianın desteği ve ilgisiyle koronavirüsü yendiğini söyledi.Online olarak düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Renda, "" ifadelerini kullandı.Süreç sonunda sağlığına kavuştuğunu ve bunun için çok mutlu olduğunu dile getiren Renda, "" diye konuştu.Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, sarı-lacivertli camianın devletin ve milletin yanında olduğunu dile getirdi.Salgın nedeniyle oldukça zor bir dönemden geçildiğini ve bu sebeple bir dizi önlem aldıklarını hatırlatan Kızılhan, "" değerlendirmesinde bulundu."Virüs salgınına karşı verilen her mücadelede devletimizin ve milletimizin yanındayız. Fenerbahçe kritik mücadele dönemi boyunca sürecin başından sonuna dek hayata geçirdiği desteklerle Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olduğunu devletimize, milletimize ve camiamıza bir kez daha göstermiştir. Fenerbahçe Kulübünün asırlık geçmişinden bugüne kadar elde ettiği başarılar geleceğe refah şekilde taşınması noktasında tüm yönetim kadrosu olarak bizler her koşulda buradayız. Futbol A Takımı'mız Getir'in dağıtımını yaptığı 'Vefa Kolisi' kampanyasına katılarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 33 bin koli destekte bulundular. Kendilerine teşekkür ediyorum."