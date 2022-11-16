Cenk Özkaçar: 'Her maçı kazanmak istiyoruz'

Cenk Özkaçar, Türkiye'nin İskoçya'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.



Cenk Özkaçar yaptığı açıklamada, "İstanbul'da gerçekleşen hain terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hayatta kalanlara ve yaralananlara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." dedi.



Kendisine verilen süreyi iyi değerlendirmek istediğini söyleyen Özkaçar, "Uzun bir aradan sonra yeniden milli formayı giydim ve ilk kez ilk 11'de başladım. Gurur kaynağı bu benim için. Aldığım süreyi en iyi değerlendirme hedefindeyim." ifadelerini kullandı.



Cenk ayrıca, "2-0 öne geçtik. 2-0'dan sonra bir düşüş oldu ama 2-1'den sonra oyunu tuttuk ve maçı bitirdik. Hazırlık maçı da olsa her maçı kazanmak istiyoruz. Kazandığımız için mutluyuz." şeklinde konuştu.





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