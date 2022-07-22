Cenk Özkaçar Galatasaray'a pahalı geldi

Fransa Ligue 1 takımı Lyon'un formasını giyen Cenk Özkaçar, Aslan'a önerildi. 21 yaşındaki stoper için 5 milyon Euro bonservis bedeli istendiği ortaya çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Cenk Özkaçar Galatasaray'a pahalı geldi
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22 Temmuz 2022 13:46
Fransa Ligue 1 takımı Lyon'un formasını giyen Cenk Özkaçar, Galatasaray'a önerildi.

21 yaşındaki stoper için 5 milyon Euro bonservis bedeli istendiği ortaya çıktı.

Fakat bu rakam, Sarı-Kırmızılı kulübe yüksek gelince görüşmeler başlamadan sona erdi.

Genç futbolcunun, Lyon ile 2025 yılına kadar kontratı bulunuyor.

Cenk, 2020 yılında 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Altay'dan, Lyon'a transfer oldu.  

 
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