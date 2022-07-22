Cenk Özkaçar Galatasaray'a pahalı geldi

Fransa Ligue 1 takımı Lyon'un formasını giyen Cenk Özkaçar, Galatasaray'a önerildi.
21 yaşındaki stoper için 5 milyon Euro bonservis bedeli istendiği ortaya çıktı.
Fakat bu rakam, Sarı-Kırmızılı kulübe yüksek gelince görüşmeler başlamadan sona erdi.
Genç futbolcunun, Lyon ile 2025 yılına kadar kontratı bulunuyor.
Cenk, 2020 yılında 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Altay'dan, Lyon'a transfer oldu.
21 yaşındaki stoper için 5 milyon Euro bonservis bedeli istendiği ortaya çıktı.
Fakat bu rakam, Sarı-Kırmızılı kulübe yüksek gelince görüşmeler başlamadan sona erdi.
Genç futbolcunun, Lyon ile 2025 yılına kadar kontratı bulunuyor.
Cenk, 2020 yılında 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Altay'dan, Lyon'a transfer oldu.