Bu sezonki performansıyla transferin gözde isimlerinden biri haline gelen Altaylı Cenk Özkaçar, Radyospor'a açıklamalarda bulundu.
4 büyüklerden teklif aldığını doğrulayan genç yıldız, Fatih Terim'e hayranlığını gizlemedi.
Cenk, "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük takımlarından birisi. Fatih Terim de Türkiye'nin en büyük hocalarından. Böyle bir hocanın beni istemesi çok mutlu ediyor tabii ki" diye konuştu.
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4 büyüklerden teklif aldığını doğrulayan genç yıldız, Fatih Terim'e hayranlığını gizlemedi.
Cenk, "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük takımlarından birisi. Fatih Terim de Türkiye'nin en büyük hocalarından. Böyle bir hocanın beni istemesi çok mutlu ediyor tabii ki" diye konuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın