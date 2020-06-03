Cenk Özkaçar: "Fatih Terim'in istemesi, mutlu ediyor"

Altaylı Cenk Özkaçar, "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük takımlarından birisi. Fatih Terim de Türkiye'nin en büyük hocalarından. Böyle bir hocanın beni istemesi çok mutlu ediyor tabii ki" diye konuştu.

Haber; Radyospor, Fotoğraf; AA
Cenk Özkaçar: 'Fatih Terim'in istemesi, mutlu ediyor'
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03 Haziran 2020 10:44
Bu sezonki performansıyla transferin gözde isimlerinden biri haline gelen Altaylı Cenk Özkaçar, Radyospor'a açıklamalarda bulundu.

4 büyüklerden teklif aldığını doğrulayan genç yıldız, Fatih Terim'e hayranlığını gizlemedi.

Cenk, "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük takımlarından birisi. Fatih Terim de Türkiye'nin en büyük hocalarından. Böyle bir hocanın beni istemesi çok mutlu ediyor tabii ki" diye konuştu.

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