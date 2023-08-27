Cenk Özcan: ''Tüm maç oyunun hakimiydik''

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup eden Ankara Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Cenk Özcan, kontrollü oynadıkları bir karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Özcan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, gol yemediklerini ve iyi defansı yaptıklarını belirterek, "Gerçekten bugün 1. dakikadan, 90. dakikaya kadar oyuna hakimdik. Tüm çalıştığımız opsiyonlar sahada çıktı. Son vuruşlarda sıkıntımız vardı. Gol yememe alışkanlığımız devam ediyor. Şimdi gol atma alışkanlığı çalışmalarına devam edeceğiz." dedi.



Çok sayıda pozisyon kaçırdıklarını aksi takdirde maçı farkla kazanabileceklerini kaydeden Özcan, şunları kaydetti:



"Gerçekten bugün herkes çok ekstra efor sarf etti. Daha fazlasını yapabilirdik. Daha fazla pozisyonlarımız var, fark açılabilirdi. İlk yarıda gol bulsak daha farklı olacaktı. Fakat son saniyeye nasip oldu. Özellikle 95. dakikaya kadar oyun disiplini bırakmayan, total futboldan vazgeçmeyen, sistemi bırakmayan oyuncularımızı kutluyoruz. Biz kişilere dayalı değil, sisteme dayalı bir takım kurma yolunda ilerliyoruz. Bunu da tüm Türkiye'ye göstermek istiyoruz. Genç oyuncularımız var. Rakibin de genç oyuncuları var. Lütfen bu maçları takip edelim, seyredelim. Buradan Ümit Milli Takım'a, genç milli takımlara gidecek oyuncular var. İki takımda da çok kaliteli genç oyuncular var. Adanaspor camiasına da geçmiş olsun diyorum."







