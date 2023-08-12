Cenk Özcan: "Bizim için zor geçeceğini biliyorduk"

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özcan ise sıcak havada zor bir maç oynadıklarını dile getirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cenk Özcan: 'Bizim için zor geçeceğini biliyorduk'
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12 Ağustos 2023 20:50
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Eyüpspor'a 1-0 mağlup olan Ankara Keçiörengücü'nde teknik sorumlu Cenk Özcan maç sonrası açıklamalarda bulundu. 
"Bizim için zor geçeceğini biliyorduk" diyen Özcan, şunları kaydetti:

"İlk devre bulduğumuz pozisyonlar var. Bunları değerlendirebilseydik çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Çizgiden çıkan toplar, direkten dönen toplar var. İnşallah önümüzdeki zamanda hem takım savunmamızı hem hücum hattımızı biraz daha güçlendirerek iyi yerlere geleceğimize inanıyorum."

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