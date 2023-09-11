Cenk Karace: ''Temlik dönemi kapandı''

TFF 3'üncü Lig'deki İzmir temsilcisi Karşıyaka'da Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin, yeni yönetime tepki gösterip istifa ederken, Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan Cenk Karace, Gültekin ve Osman Dal'ın kulüpten istifalarının ardından yaptıkları açıklamalara yanıt verdi.

Karace, Gültekin ve Dal'ın yeni yönetimin cebinden para harcamadığına dair söylemleri ile ilgili, kulübün kasasındaki tüm paraların sponsorluk, reklam ve hibe desteği ile tüm yöneticilerin değerli çabaları ile toplandığına dikkat çekerek, kulüpte borç veya temlik döneminin kapandığının altını çizdi.

Ayhan Gültekin'in istifa ettiği gün kulübe ihtar göndererek alacağını istediğini açıklayan Cenk Karace, "Kulübümüz, bu sezonu tüm yönetici ve kurumlara borcunu ödemiş olarak kapatacak. Ödemelerin tamamı da reklam, sponsorluk ve hibe gelirleri ile gerçekleştirilecek. Karşıyaka'ya gönül veren STK'dan taraftara, iş insanlarından yöneticilere herkes elini taşın altına koyarak kulübün başarısı için gayret gösteriyor. Sezonun ilk maçını galibiyetle taçlandırdık. Bu başarının devamını sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.