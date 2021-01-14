Cenk İldem: 'Üzerime yapışan bir 'Bronz adam' söylemi var'

Grekoromen stil 97 kiloda Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek milli sporcu Cenk İldem, kariyerinde aldığı üçüncülüklerden dolayı kendisine "Bronz adam" dendiğini belirterek, bu lakabı değiştirmek için olimpiyatlarda altın madalya kazanmak istediğini söyledi.



Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Sarıyer'deki Mersinli Ahmet Tesisleri'nde Azerbaycan Milli Takımı ile yaptığı ikili kampta yer alan başarılı milli sporcu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Kariyerinde büyüklerde 1 olimpiyat, 3 Dünya Şampiyonası, 4 Avrupa Şampiyonası ve 1 Avrupa Oyunları'nda bronz madalya alan Cenk, tek gümüş madalyasını da Avrupa Şampiyonası'nda elde etti. Aldığı madalyalardan dolayı kendisine "Bronz adam" denildiğini aktaran Cenk İldem, bu söylemi kırmak için Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya almak istediğini belirtti.



Azerbaycan Milli Takımı ile yapılan kampı değerlendiren 35 yaşındaki güreşçi, "Kardeş ülke Azerbaycan, dünya güreşinde kendisini kanıtlamış bir milli takım. Biz de öyleyiz. İkili kamplar çok verimli oluyor. Azerbaycan ile aramızda samimi bir ortam var. Biz de oraya gittiğimizde kendi ülkesinden biri gibi karşılıyorlar. Biz de öyle karşıladık. Dünya ve Avrupa şampiyonlarında madalya almış birçok sporcuları var." diye konuştu.



Cenk İldem, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın bu yıla ertelendiğini hatırlatarak, "Zor bir seneyi geride bıraktık. Artık yaklaşık 180 gün kadar kısa bir süre kaldı. 2020 Tokyo, benim üçüncü olimpiyatım. Son olimpiyatlarda bronz madalya almıştım. Bu organizasyonda hedefim altın madalya almak. Üzerime yapışan bir 'Bronz adam' söylemi var. Herkes bana 'Bronz adam' diyor. Bunu kırmak için elimde bir fırsat var. O gün iyi olan kazanacak. Tokyo'da karşılaşacağım rakipleri daha önce yenmiştim. Onların da beni yenmişliği var. O gün formda olan altın madalyaya uzanacak. Biz de bunu başarmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



"Tokyo, son olimpiyatım olacak"



İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da sürdürdüğü profesyonel güreş kariyerinin sonuna yaklaştığını belirten Cenk, 2020 Tokyo'nun son olimpiyatı olacağını söyledi.



Geçen senenin başında aldığı iyi sonuçları bu yıl da sürdürmeyi hedeflediğini vurgulayan milli güreşçi, "Tokyo, son olimpiyatım olacak. Kendimi hala fit hissediyorum. Profesyonel yaşıyorum, özel hayatıma dikkat ediyorum, iyi antrenman yapıyorum. Bedel ödediğiniz zaman başarı geliyor. Geçen seneye iyi bir başlangıç yapmıştım. Hem Dünya Şampiyonası hem de Avrupa Şampiyonası'nda madalya almıştım. Bu sene de bu başarımı devam ettirmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Cenk, zor bir sürecin kendilerini beklediğini anlatarak, "Olimpiyatların yapılacağına kesin gözüyle bakılmıyor. Hala bir muamma var. Bu, sporcular adına çok üzücü. Çünkü olimpiyat, her sporcunun hayali. Ben de artık spor hayatımın sonlarına geldim. Son birkaç yılım. Bu yüzden benim için çok önemli." şeklinde görüş belirtti.



Hedef Avrupa'da 8. madalya



Cenk İldem, nisan ayında Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda kariyerindeki 8. Avrupa madalyasını almayı istediğini söyledi.



Büyüklerde 5, gençlerde ise 2 kez madalya sevinci yaşadığı Avrupa Şampiyonası'nda başarısına bir yenisini daha eklemek isteyen milli sporcu," Uzun süre güreşten uzak kaldık. Ağırlık antrenmanları yaptık ama mindere çıkamadık. Yaklaşık 2 aydır ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Geçen ay Hırvatistan'daki Grand Prix'de gümüş madalya aldım. Bu kampın sonunda Fransa ve Hırvatistan'da maçlara çıkacağız. Bizim ilk hedefimiz Polonya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası. Kariyerimde 7 tane Avrupa madalyası var. İnşallah sekizinciyi de burada alırım. Bizi destekleyenlere selam söylüyorum. İyi bir takımız. Desteklemeye devam etsinler." diyerek sözlerini tamamladı.



