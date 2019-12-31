Cenk Gönen'den Beşiktaş açıklaması

En son Malaga'dan ayrılan ve devre arasında Beşiktaş'ta geri döneceği konuşulan Cenk Gönen, sosyal medyada kendisine gösterilen tepkiler nedeniyle kişisel Instagram hesabından açıklama yaptı.Cenk Gönen, hiç bir şeyin göründüğü gibi olmadığını ve Beşiktaş'tan ayrılış sürecinin kendisi ile ilgili bir konu olmadığını belirterek 'kutsal' olarak nitelendirdiği siyah beyazlı formayı tekrar giymenin nasip olmasını dilediğini söyledi.Cenk Gönen'in açıklamaları şu şekilde:"Benim Beşiktaş'tan neden ayrılmak zorunda kaldığımı tam olarak bilmeyen ve bilmesine rağmen anlayamayanları aklı selim olmaya davet ediyorum.Ayrılma niyetim olsa sözleşmem biterken neden 4 sene daha yeni sözleşme imzalayayım?Yani sözleşme yenilediğim takımımdan o dönemin teknik heyetinin kararından dolayı ayrılmak ve gönderilmek zorunda kaldım.Beşi̇ktaş benim rahmetli babamın takımıdır.Ben abimle çocukluğumuzda Beşiktaş maçlarında gol attığımızda oturduğumuz yeri bile deği̇şti̇remezdi̇k uğur için..Hiçbir şey göründüğü gi̇bi̇ değil bu hayatta.Bir gün yeniden nasip olur inşallah o kutsal forma..Olmasa da o şanlı formayı 5 sene terletmek hayatım boyunca hep gururla anacağım en güzel anım..Beşiktaş ile farklı şekilde anılmak beni̇ fazlasıyla üzüyor. Herkese sevgi ve saygılar..."