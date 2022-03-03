Cenk Gönen: 'İnönü'de çok güzel anılarım var'

Kayserispor'da Cenk Gönen, Beşiktaş'ı Türkiye Kupası'ndan eledikleri maçın ardından konuştu.



Cenk Gönen yaptığı açıklamada, "Bu sahada İnönü Stadı'nda çok güzel anılarım vardı, bir yenisini daha ekledim. Benim için unutulmayacak bir akşam olacak. Çok fazla oynayamıyorum, antrenmanlarda disiplinli çalışıyorum. Bunun semerisini aldım bugün. Güzel bir galibiyet aldık. Umarım, Trabzonspor'u da eleyip kupayı biz alırız" dedi.



Tecrübeli file bekçisi ayrıca, "Kaleci şansı da yanımdaydı. Takım arkadaşlarım da iyi oynadı. Çok iyi kapandık ve birlikte hücuma çıktık. Hocamızın taktiklerini, çok iyi sahaya yansıttık ve galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.





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