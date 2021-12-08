Cenk Gönen alacağı için Malaga'yı şikayet etti

2017-2019 yılları arasında İspanya'nın Malaga takımında oynayan Cenk Gönen, alacaklarının hala ödenmemesi nedeniyle FIFA'ya başvurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Cenk Gönen alacağı için Malaga'yı şikayet etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Aralık 2021 10:08
Bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray'da da oynayan Cenk Gönen'in Malaga'dan alacakları nedeniyle FIFA'ya başvurması İspanyol kulübünde depreme neden oldu.

Marca'nın haberine göre Cenk Gönen'in alacağı miktar olan 800 bin euroyu alabilmek için FIFA'ya başvurduğu öğrenildi. FIFA'nın ise Malaga kulübüne 3 transfer dönemi transfer yapamama cezası verdiği açıklandı.

2017 yazında Carlos Kameni'nin Fenerbahçe'ye transferiyle Malaga'ya transfer olan Cenk Gönen, 2019 yazında kulübünden ayrılmışve yarım dönemi boşta geçirdikten sonra 2020 kışında Alanyaspor'a transfer olmuştu.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.