Cenk Gönen alacağı için Malaga'yı şikayet etti

Bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray'da da oynayan Cenk Gönen'in Malaga'dan alacakları nedeniyle FIFA'ya başvurması İspanyol kulübünde depreme neden oldu.



Marca'nın haberine göre Cenk Gönen'in alacağı miktar olan 800 bin euroyu alabilmek için FIFA'ya başvurduğu öğrenildi. FIFA'nın ise Malaga kulübüne 3 transfer dönemi transfer yapamama cezası verdiği açıklandı.



2017 yazında Carlos Kameni'nin Fenerbahçe'ye transferiyle Malaga'ya transfer olan Cenk Gönen, 2019 yazında kulübünden ayrılmışve yarım dönemi boşta geçirdikten sonra 2020 kışında Alanyaspor'a transfer olmuştu.





İLGİLİ VİDEO