Cenk Ergün: 'Şampiyonluk için Galatasaray ile Trabzonspor yarışır'

Galatasaray eski futbol direktörü Cenk Ergün, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Futbol Takımı'nda çeşitli görevlerde bulunan kulüp üyesi Cenk Ergün ise sarı-kırmızılı takımın derbide mağlup olmaması durumunda şampiyonluk yarışının içinde olacağını dile getirdi.
Süper Lig'de 7 takımın şampiyonluk mücadelesi verdiğine değinen Ergün, şöyle konuştu:
"Bu sene oldukça çekişmeli bir lig oluyor. Beklentilerin üzerinde oldu. Puanlar da birbirine çok yakın. Artık son düzlüğe yaklaşıldı. Bu hafta da çok önemli maçlar var. Üst sıradaki takımların 6'sı birbiriyle oynayacak. Bu haftadan sonra son düzlüğe girilir. Bir Galatasaraylı olarak gönlümüzde Galatasaray'ın son düzlükte olması var. Tahminim ve beklentim son bölümde Galatasaray ve Trabzonspor'un yarışacağı. Galatasaray-Fenerbahçe derbileri Türk futbolunun maçlarından. Bu sene de hem puan farkının yakın olması hem de son dönemdeki performanslar nedeniyle şampiyonluk yarışında olmak adına biraz daha önem kazandı. Galatasaray'ın Kadıköy'de uzun zamandır kazanamaması da var. Galatasaray bu maçı kaybetmezse şampiyonluk yarışının içinde olur."
İki takımda da ciddi eksiklerin olduğunu vurgulayan Cenk Ergün, "İki takımda da çok ciddi eksikler var. Bu eksikliklerin dengeli olduğunu düşünüyorum. Zaten bu karşılaşmalarda eksiklerden ziyade nasıl odaklandığın ve maçı ne kadar istediğin önemli. Çok güzel bir maç olacak. Beşiktaş-Trabzonspor ile Sivasspor-Alanyaspor maçları var. Bu takımların mümkün olduğunca maçı kaybetmemeye çalışacağını tahmin ediyorum. Ligin bitmesine biraz daha var. Bu hafta 1 puan almak herkes için faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.
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Galatasaray Futbol Takımı'nda çeşitli görevlerde bulunan kulüp üyesi Cenk Ergün ise sarı-kırmızılı takımın derbide mağlup olmaması durumunda şampiyonluk yarışının içinde olacağını dile getirdi.
Süper Lig'de 7 takımın şampiyonluk mücadelesi verdiğine değinen Ergün, şöyle konuştu:
"Bu sene oldukça çekişmeli bir lig oluyor. Beklentilerin üzerinde oldu. Puanlar da birbirine çok yakın. Artık son düzlüğe yaklaşıldı. Bu hafta da çok önemli maçlar var. Üst sıradaki takımların 6'sı birbiriyle oynayacak. Bu haftadan sonra son düzlüğe girilir. Bir Galatasaraylı olarak gönlümüzde Galatasaray'ın son düzlükte olması var. Tahminim ve beklentim son bölümde Galatasaray ve Trabzonspor'un yarışacağı. Galatasaray-Fenerbahçe derbileri Türk futbolunun maçlarından. Bu sene de hem puan farkının yakın olması hem de son dönemdeki performanslar nedeniyle şampiyonluk yarışında olmak adına biraz daha önem kazandı. Galatasaray'ın Kadıköy'de uzun zamandır kazanamaması da var. Galatasaray bu maçı kaybetmezse şampiyonluk yarışının içinde olur."
İki takımda da ciddi eksiklerin olduğunu vurgulayan Cenk Ergün, "İki takımda da çok ciddi eksikler var. Bu eksikliklerin dengeli olduğunu düşünüyorum. Zaten bu karşılaşmalarda eksiklerden ziyade nasıl odaklandığın ve maçı ne kadar istediğin önemli. Çok güzel bir maç olacak. Beşiktaş-Trabzonspor ile Sivasspor-Alanyaspor maçları var. Bu takımların mümkün olduğunca maçı kaybetmemeye çalışacağını tahmin ediyorum. Ligin bitmesine biraz daha var. Bu hafta 1 puan almak herkes için faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.
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