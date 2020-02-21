Cenk Ergün: 'Şampiyonluk için Galatasaray ile Trabzonspor yarışır'

Galatasaray eski futbol direktörü Cenk Ergün, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.Galatasaray Futbol Takımı'nda çeşitli görevlerde bulunan kulüp üyesi Cenk Ergün ise sarı-kırmızılı takımın derbide mağlup olmaması durumunda şampiyonluk yarışının içinde olacağını dile getirdi."Bu sene oldukça çekişmeli bir lig oluyor. Beklentilerin üzerinde oldu. Puanlar da birbirine çok yakın. Artık son düzlüğe yaklaşıldı. Bu hafta da çok önemli maçlar var. Üst sıradaki takımların 6'sı birbiriyle oynayacak. Bu haftadan sonra son düzlüğe girilir. Bir Galatasaraylı olarak gönlümüzde Galatasaray'ın son düzlükte olması var.Bu sene de hem puan farkının yakın olması hem de son dönemdeki performanslar nedeniyle şampiyonluk yarışında olmak adına biraz daha önem kazandı. Galatasaray'ın Kadıköy'de uzun zamandır kazanamaması da var.İki takımda da ciddi eksiklerin olduğunu vurgulayan Cenk Ergün, "İki takımda da çok ciddi eksikler var. Bu eksikliklerin dengeli olduğunu düşünüyorum. Zaten bu karşılaşmalarda eksiklerden ziyade nasıl odaklandığın ve maçı ne kadar istediğin önemli. Çok güzel bir maç olacak." ifadelerini kullandı.