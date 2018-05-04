  •  
    Galatasaray'da cevabı bekleyen 9 kritik soru
  •  
    Igor Tudor'dan Terim için FLAŞ bir açıklama
  •  
    Fenerbahçe'de vedaya hazırlanan EN İYİ 11!
  •  
    Ve Gerrard İMZAYI attı, F.Bahçe'yi duyurdular
  •  
    Türkiye'ye yılın transfer sürprizi kapıda; o teklif

Cenk Ergün, İtalya'da ders verdi

Galatasaray eski sportif direktörü Cenk Ergün İtalya'da Üniversite öğrencileri ile buluştu.

Kaynak: Sporx.com
Cenk Ergün, İtalya'da ders verdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mayıs 2018 16:26
Galatasaray eski sportif direktörü Cenk Ergün İtalya'da Üniversite öğrencileri ile buluştu.

Cenk Ergün, Politecnico Milano Üniversite'sinde Spor Altyapı Master Programı öğrencilerine İtalyanca olarak ders verdi.

Ergün, sunumunda Türkiye stadyumları ve Türkiye'nin 2024 adaylığı hakkında da bilgiler aktardı





Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için