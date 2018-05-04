Cenk Ergün, İtalya'da ders verdi

Galatasaray eski sportif direktörü Cenk Ergün İtalya'da Üniversite öğrencileri ile buluştu.
Cenk Ergün, Politecnico Milano Üniversite'sinde Spor Altyapı Master Programı öğrencilerine İtalyanca olarak ders verdi.
Ergün, sunumunda Türkiye stadyumları ve Türkiye'nin 2024 adaylığı hakkında da bilgiler aktardı
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Cenk Ergün, Politecnico Milano Üniversite'sinde Spor Altyapı Master Programı öğrencilerine İtalyanca olarak ders verdi.
Ergün, sunumunda Türkiye stadyumları ve Türkiye'nin 2024 adaylığı hakkında da bilgiler aktardı
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın