Cenk Ergün'e Fransa'dan flaş teklif!

Galatasaray'ın başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun yeni dönemde birlikte çalışacaklarını açıkladıkları Cenk Ergün'e Fransa'dan da talip var.



Fransız ekibi Lille'in, Galatasaray'ın eski idari menajeri Cenk Ergün ile temasa geçtiği öğrenildi. Fransa Ligue 1'de 2020-21 sezonunu şampiyon tamamlayan Lille, 2021-22 sezonunu 10. sırada bitirerek hayal kırıklığı yarattı. Fransız temsilcisinde başarısızlıkla sonuçlanan sezonun ardından fatura sportif koordinatörlük görevini yürüten eski futbolcu Sylvain Armand'a kesildi.



FRANSA'YA DAVET EDİLDİ



Sylvain Armand'ın yerine bir isim arayan Lille, Cenk Ergün'de karar kıldı. Lille'in Cenk Ergün ile görüşerek tecrübeli futbol adamını Fransa'ya davet ettiği belirtildi. Cenk Ergün'ün Fortuna Sittard'da danışmanlık yapmadan önce 2014-18 yılları arasında Galatasaray'da başarılı işlere imza attığı kaydedildi.





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