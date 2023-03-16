Cenk Ergün: 'Beklentiler en üst seviyede'

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, kulüp televizyonuna konuştu.



Ergün, "Alınan galibiyetler, kırılan rekorlar, beklentilerin arttırması mesuliyeti daha da arttırdı. Beklentiler en üst seviyede. Bunu korumak ve daha da ileriye götürmek için elimizden geleni yapacağız. Kart cezalımız var, Nelsson bizimle olamayacak. Ama onun dışında, o olmadığı zaman arkdaşlarımız da zaten sezon boyunca hazırlar. Kendilerine gelen şansı en iyi şekilde kullanacaklar. Oynayanla, yedekten girenle, katılmayacak olanlarla hep birlikte bütün... Yönetim de bizi yalnız bırakmıyor, sürekli maçlara geliyorlar. Taraftarımız da bizimle birlikte. İnşallah bu dönemeci de güzel bir şekilde geçersek, ondan sonra kendimizi milli maç arasından sonra lig ve kupa ve serüvenini hazırlarız." dedi.



Cenk Ergün, Karabağ ile oynanacak dostluk karşılaşması da değindi ve, "26 Mart'ta Bakü'de, Karabağ ile maç yapacağız. Karabağ ile her zaman yakın ilişkilerimiz vardı. Hep bir ortak bir organizasyon, maç yapalım diye planlarken, bu üzücü günlerimizde onlar da bize destek oldu. Geliri tamamen depremzedeler için faydasına kullanılmak üzere bir maç yapacağız. Gönül isterdi ki daha güzel günlerde yapalım, onlar bizim kardeşimiz 1 millet 2 devlet, yine bizimle beraberler. Keyifle, gururla Bakü'ye gideceğiz. Hem oradaki soydaşlarımızı hem de bizi takip eden herkesi gururlandırmayı düşünüyoruz." sözlerini kullandı.





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