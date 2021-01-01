Cenk çare olamadı, Everton sahasında kaybetti

Premier Lig'in 17. haftasında Everton ile West Ham United karşı karşıya geldi. Konuk ekip maçı 1-0 kazandı.



Maçın tek golü 86. dakikada Soucek'ten geldi.



Bu sonuçla birlikte West Ham, puanını 26'ya çıkardı ve 10. sırada yer aldı. Everton ise 29 puanla 4. sırada kaldı.



Everton, Premier Lig'in 18. haftasında Wolverhampton'a konuk olacak. West Ham ise aynı haftada sahasında Burnley ile karşılaşacak.



CENK TOSUN ÇARE OLAMADI



Skorun 0-0 olduğu anlarda Carlo Ancelotti, Cenk Tosun'u oyuna sürdü. A Milli oyuncu 79. dakikada Calvert-Lewin'in yerine oyuna dahil oldu.



Bu sonuçla birlikte ligde oynadığı son 4 maçı kazanan Everton'ın serisi sona ermiş oldu.



