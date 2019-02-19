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Cengiz'siz Roma, kilidi penaltıyla açtı! Bologna...

İtalya Serie A'da 24. haftada Roma, Bologna'yı ikinci devrede bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Cengiz'siz Roma, kilidi penaltıyla açtı! Bologna...
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19 Şubat 2019 00:23
İtalya Serie A'da 24. hafta maçında Roma ile Bologna karşı karşıya geldi.

Cengiz Ünder'in sakatlığı sebebiyle oynamadığı maçın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Karşılaşmanın 55. dakikasında Aleksandar Kolarov ile öne geçen Roma, 73. dakikada Federico Fazio ile farkı 2'ye çıkardı.

Son sözü 84. dakikada Bologna'dan Sansone söyledi ve Roma, Bologna'yı 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Roma puanını 41'e çıkardı. Bologna ise 18 puanda kaldı.

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