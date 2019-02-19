İtalya Serie A'da 24. hafta maçındailekarşı karşıya geldi.Cengiz Ünder'in sakatlığı sebebiyle oynamadığı maçın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.Karşılaşmanın 55. dakikasında Aleksandar Kolarov ile öne geçen Roma, 73. dakikada Federico Fazio ile farkı 2'ye çıkardı.Son sözü 84. dakikada Bologna'dan Sansone söyledi ve Roma, Bologna'yı 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.Bu sonuçla birlikte Roma puanını 41'e çıkardı. Bologna ise 18 puanda kaldı.