İtalya Serie A'da 24. hafta maçında Roma ile Bologna karşı karşıya geldi.
Cengiz Ünder'in sakatlığı sebebiyle oynamadığı maçın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Karşılaşmanın 55. dakikasında Aleksandar Kolarov ile öne geçen Roma, 73. dakikada Federico Fazio ile farkı 2'ye çıkardı.
Son sözü 84. dakikada Bologna'dan Sansone söyledi ve Roma, Bologna'yı 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Roma puanını 41'e çıkardı. Bologna ise 18 puanda kaldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Cengiz Ünder'in sakatlığı sebebiyle oynamadığı maçın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Karşılaşmanın 55. dakikasında Aleksandar Kolarov ile öne geçen Roma, 73. dakikada Federico Fazio ile farkı 2'ye çıkardı.
Son sözü 84. dakikada Bologna'dan Sansone söyledi ve Roma, Bologna'yı 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Roma puanını 41'e çıkardı. Bologna ise 18 puanda kaldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın