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Cengizli Roma'nın yükselme dönemi sürüyor!

İtalya Serie A'da 8. haftada Roma deplasmanda Empoli'yi 2-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Cengizli Roma'nın yükselme dönemi sürüyor!
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06 Ekim 2018 23:25
İtalya Serie A'da 8. hafta mücadelesinde Empoli ile Roma karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 36. dakikasında Steven N'Zonzi ile öne geçen Roma devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Mücadelenin 58. dakikasında Cengiz Ünder'in eline çarpan topta kazanılan penaltıyı Empoli'den Caputo kaçırdı.

Dakikalar 85'i gösterdiinde sahneye Edin Dzeko çıktı ve Roma deplasmanda Empoli'yi 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Roma puanını 14'e yükseltti. Empoli ise 5 puanda kaldı.

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