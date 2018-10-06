İtalya Serie A'da 8. hafta mücadelesinde Empoli ile Roma karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 36. dakikasında Steven N'Zonzi ile öne geçen Roma devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Mücadelenin 58. dakikasında Cengiz Ünder'in eline çarpan topta kazanılan penaltıyı Empoli'den Caputo kaçırdı.
Dakikalar 85'i gösterdiinde sahneye Edin Dzeko çıktı ve Roma deplasmanda Empoli'yi 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Roma puanını 14'e yükseltti. Empoli ise 5 puanda kaldı.
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Karşılaşmanın 36. dakikasında Steven N'Zonzi ile öne geçen Roma devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Mücadelenin 58. dakikasında Cengiz Ünder'in eline çarpan topta kazanılan penaltıyı Empoli'den Caputo kaçırdı.
Dakikalar 85'i gösterdiinde sahneye Edin Dzeko çıktı ve Roma deplasmanda Empoli'yi 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Roma puanını 14'e yükseltti. Empoli ise 5 puanda kaldı.
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