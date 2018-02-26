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Cengizli Roma evinde kaybetti, Hakan güldü!

İtalya Serie A'da 26. haftada Milan deplasmanda Roma'yı 2-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Cengizli Roma evinde kaybetti, Hakan güldü!
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26 Şubat 2018 00:40
İtalya Serie A'da 26. hafta mücadelesinde Cengiz Ünderli Roma ile Hakan Çalhanoğlu'nun oynadığı Milan karşı karşıya geldi.

Milli futbolcuların iki takımda da 11'de başladığı mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Milan, 48. dakikada Patrick Cutrone ile deplasmanda 1-0 öne geçti. Roma, Edin Dzeko hamlesine karşın aradığı golü bulamadı.

Milan, 74. dakikada Calabria ile bir gol daha bularak Roma'yı 2-0 mağlup etti ve sahadan 3 puanla ayrıldı.

Roma'da Cengiz Ünder 73. dakikada yerini Defrel'e bıraktı. Milan'da ise Hakan Çalhanoğlu 90 dakikada oynadı.

Bu sonuçla birlikte Roma 6. mağlubiyetini alarak 50 puanda kaldı. Milan ise puanını 44 yaptı.





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