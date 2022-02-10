Cengizli Marsilya kupadan 4 golle elendi

Fransa Kupası çeyrek finalinde Marsilya deplasmanda Nice'e konuk oldu.



Allianz Riviera'da oynanan maçı Nice 4-1 kazandı ve adını yarı finale yazdırmayı başardı.



Karşılaşmada Marsilya, 3. dakikada Bard'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Bu dakikadan sonra Nice ataklarını hızlandırarak 10. dakikada Gouiri'nin golüyle eşitliği yakaladı. 29. dakikada ise Justin Kluivert'in golüyle Nice öne geçti ve ilk yarı 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci yarıya da hızlı başlayan Nice, 49. dakiakda Justin Kluivert'in golüyle farkı ikiye çıkardı. 61. dakikada ise Delort takımının 4. golünü atarak skoru 4-1 olarak ilan etti.



Öte yandan mücadelede Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, ilk 11'de maça başlayarak 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Nice adını yarı finale yazdırmayı başardı.





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