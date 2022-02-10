Cengizli Marsilya kupadan 4 golle elendi

Fransa Kupası çeyrek finalinde Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in takımı Marsilya, deplasmanda Nice'e 4-1 yenilerek turnuvadan elendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Cengizli Marsilya kupadan 4 golle elendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Şubat 2022 01:09
Fransa Kupası çeyrek finalinde Marsilya deplasmanda Nice'e konuk oldu.

Allianz Riviera'da oynanan maçı Nice 4-1 kazandı ve adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Karşılaşmada Marsilya, 3. dakikada Bard'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Bu dakikadan sonra Nice ataklarını hızlandırarak 10. dakikada Gouiri'nin golüyle eşitliği yakaladı. 29. dakikada ise Justin Kluivert'in golüyle Nice öne geçti ve ilk yarı 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Nice, 49. dakiakda Justin Kluivert'in golüyle farkı ikiye çıkardı. 61. dakikada ise Delort takımının 4. golünü atarak skoru 4-1 olarak ilan etti.

Öte yandan mücadelede Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, ilk 11'de maça başlayarak 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Nice adını yarı finale yazdırmayı başardı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.