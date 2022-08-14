Cengizli Marsilya ilk puan kaybını yaşadı

Fransa Ligue 1'in 2. haftasında Marsilya, deplasmanda Brest'e konuk oldu.
Stade Francis-Le Ble'de oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Maçın 38. dakikasında Marsilya 38. dakikada Tavares'in golüyle öne geçerken ilk yarıyı da önde kapattı. 61. dakikaya gelindiğinde Lees-Melou skoru eşitledi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Marsilya sezonun ilk puan kaybını yaşadı.
Mücadelede Milli oyuncumuz Cengiz Ünder, ilk 11'de maça başlarken ikinci yarıda yerini Alexis Sanchez'e bıraktı.
Bu skorla Marsilya puanını 4'e çıkarırken Brest ise sezonun ilk puanını aldı.
Stade Francis-Le Ble'de oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Maçın 38. dakikasında Marsilya 38. dakikada Tavares'in golüyle öne geçerken ilk yarıyı da önde kapattı. 61. dakikaya gelindiğinde Lees-Melou skoru eşitledi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Marsilya sezonun ilk puan kaybını yaşadı.
Mücadelede Milli oyuncumuz Cengiz Ünder, ilk 11'de maça başlarken ikinci yarıda yerini Alexis Sanchez'e bıraktı.
Bu skorla Marsilya puanını 4'e çıkarırken Brest ise sezonun ilk puanını aldı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ