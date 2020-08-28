Önümüzdeki sezon Roma'da olmayacağına kesin gözüyle bakılan Cengiz Ünder'in daha önce görüşme yaptığı Napoli'den Milik ile takas edilebileceği konuşuluyor.



Corriere dello Sport'un haberinde kanat oyuncu ihtiyacı olan Napoli'nin Milik'i vererek Cengiz Ünder'i takasta kullanabileceği yazıldı. Cengiz Ünder'in geçen sezon düzenli forma şansı giyememesi nedeniyle ayrılmak istediği ve Milik'i almak için takasta kullanabileceği bilgisi paylaşıldı.



Bilindiği gib Napoli'de geçtiğimiz günlerde Jose Callejon takımdan ayrıldığını açıklamış ve kanat transferi bir anda hız kazanmıştı.



Cengiz Ünder geçen sezon çıktığı 18 lig maçının 10'unde ilk 11'de oynamış ve 3 golle takımına katkı sağlamıştı.



GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ 'NAPOLI' DEMİŞTİ



Geçtiğimiz ay Cengiz Ünder'in eski kulübü Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada oyuncunun Napoli'ye transferinin gündemde olduğunu açıklamıştı. Gümüşdağ'ın ilgili sözleri şu şekilde:



"Cengiz Ünder'i 15 milyon euroya sattık. Napoli'ye gitme durumu var, görüşülüyor bildiğim kadarıyla. Oradan da bize gelecek para var, 5 milyon euro kazanma durumumuz var"



