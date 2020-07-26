İtalya Serie A'nın 36. haftasında Roma evinde Fiorentina ile karşı kaşrıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.



Roma'ya galibiyeti getiren goller, 45. dakikada Veretout ile 86. dakikada Edin Dzeko'nun penaltıdan yaptığı vuruşlarla geldi. Fiorentina'nın tek sayısını ise 54. dakikada Milenkovic kaydetti.



Cengiz Ünder'in sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı maçta Mert Çetin de yedek kulübesinden süre bulamadı.



Son 6 maçında yenilmeyen ve bu süreçte 5 galibiyet alan Roma, puanını 64 yaptı ve 5. sıradaki yerini korudu. 6 maç sonra yenilen Fiorentina ise 12. sırada kaldı.



Serie A'nın 37. haftasında Roma deplasmanda Torino ile karşılaşacakken, Fiorentina evinde Bologna'yı konuk edecek.



