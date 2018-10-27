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Cengiz Ünder'in talipleri artıyor! City, United ve Barça...

Arsenal ve Bayern Münih'in ardından Cengiz Ünder için Manchester United, Manchester City ve Barcelona'nın devrede olduğu belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Cengiz Ünder'in talipleri artıyor! City, United ve Barça...
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27 Ekim 2018 00:12
Roma'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine geçen milli futbolcu Cengiz Ünder'in talipleri artıyor.

Bayern Münih'in ilgilendiği Cengiz Ünder için Premier Lig devlerinin devrede olduğu kaydedildi.

İtalya basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Arsenal, Manchester United, Manchester City ve Barcelona, Cengiz Ünder ile ilgileniyor.

"ALEXIS SANCHEZ'İN YERİNE..."

Haberde; Arsenal'in sezon başından beri genç yıldızla ilgilendiği belirtilirken Manchester United'ın ise Alexis Sanchez'in yerine Cengiz'i düşündüğü iddia edildi.

"PEP GUARDIOLA BEĞENİYOR"

Barcelona'nın ise Bordeaux'dan transfer ettikleri Malcom'dan memnun olmadığı vurgulanırken Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola'nın Cengiz'i beğenerek takip ettiği vurgulandı.

Roma'nın milli futbolcuyu 50 milyon eurodan daha az bir rakama bırakmayı düşünmediği yazıldı.

 

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