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Cengiz Ünder'in Roma'daki yeni rakibi Malcolm!

Roma'nın, Bordeaux'nun sağ kanat oyuncusu Malcolm'u kadrosuna katmaya çok yaklaştığı iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Cengiz Ünder'in Roma'daki yeni rakibi Malcolm!
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22 Temmuz 2018 02:03
Cengiz Ünder'in formasını giydiği transferin hareketli takımı Roma, Fransa'dan transfer yapmaya hazırlanıyor.

İtalya basınından Sky Italia'da yer alan habere göre; Roma, Bordeaux'nun sağ kanat ve forvet bölgelerinde oynayabilen Malcolm ile prensipte anlaştı.

Haberde; Roma'nın 21 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için 36-37 milyon euroluk teklifte bulunduğu ancak Bordeaux'nun 40 milyon euroluk rakamda ısrarcı olduğu belirtildi.

Anlaşmanın yakın olduğu ve bu hafta Malcolm'un Roma'ya giderek sağlık kontrolünden geçeceği bilgisi verdil.

Brezilyalı yıldız Bordeaux formasıyla çıktığı 38 maçta toplam 12 gol ve 8 asistlik performansıyla takımına önemli bir katkı vererek Fransız ekibinin UEFA Avrupa Ligi'ne katılmasında rol oynadı.



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