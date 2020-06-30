Cengiz Ünder'in peşinde 3 dev kulüp var

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in menajeri Fali Ramadani'nin 3 dev kulüple transfer konusunda görüşmeler gerçekleştirdiği kaydedildi.



İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Cengiz Ünder'in menajeri Fali Ramadani'nin İtalya'dan Napoli ve Juventus'un yanı sıra Almanya'dan Dortmund ile görüşmeler gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Roma kulübünün Cengiz Ünder için 30 milyon euro'dan daha düşük bir teklifi kabul etmeyeceği ifade edilirken transfer konusunda Cengiz'in kararının yanı sıra bonservis bedeli konusunda görüşmelerin gerçekleştirildiği iddia edildi.



Cengiz Ünder bu sezon sakatlıklarla boğuşmuş ve bu sezon 16 maçta forma giyip 3 gol kaydetmişti.



