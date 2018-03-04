Cengiz Ünder'in golünü izle Napoli Roma maçı özeti izle

Serie A'da Napoli ile Roma karşı karşıya geldi. Son 5 maçta 5 gol, 1 asistle oynayan Cengiz Ünder, Napoli deplasmanında da gol atmayı başardı. Binlerce futbolsever, Cengiz Ünder'in attığı golü izlemek için Google'da araştırmalar yapıyor. İşte Cengiz Ünder'in golü ve detaylar...Napoli'nin 4. dakikada Insigne ile bulduğu gole yanıt gecikmedi. Cengiz Ünder, 6. dakikada sahneye çıktı ve takımının beraberlik golünü kaydetti.Serie A'da 27. hafta mücadelesindeilekarşı karşıya geldi.Napoli, mücadelenin henüz 6. dakikasında Lorenzo Insigne ile öne geçmeyi başardı.Bu gole yanıt ise 7. dakikada milli futbolcudan geldi. Cengiz Ünder attığı golle skoru 1-1'e getirmeyi başardı.Dakikalar 26'yı gösterdiğinde ise sahneye Edin Dzeko çıktı ve Roma geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçti.Roma'da Cengiz Ünder, 72. dakikada yerini Gerson'a bıraktı.İlk devreyi üstün tamamlayan Roma, ikinci yarıda 73. dakikada Dzeko ile bir gol daha buldu ve farkı 2'ye çıkardı.Mücadelenin 79. dakikasında Diego Perott, Roma'nın 4. golünü kaydetti. Son sözü ise Napoli'den 90+2. dakikada Mertens söyledi ve Roma, Napoli'yi deplasmanda 4-2 mağlup etti.Bu sonuçla birlikte Napoli 69 puanda kaldı. Roma ise puanını 53'e yükseltti.Cengiz Ünder, Roma formasıyla son 6 maçta 6. golünü attı. Ayrıca milli futbolcunun 1 asisti bulunuyor.