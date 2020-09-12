Cengiz Ünder'e 2 yeni talip çıktı

Roma'dan ayrılması gündemde olan Cengiz Ünder'e eski hocası Eusebio Di Francesco'nun takımı Cagliari ile Bundesliga'dan Hertha Berlin talip oldu.

Cengiz Ünder'e 2 yeni talip çıktı
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12 Eylül 2020 02:06
Roma'dan ayrılacağı uzun süredir konuşulan Cengiz Ünder'in adı Napoli ile anılsa da 2 yeni teklif aldığı ortaya çıktı.

SkySports, yeni sezona iddialı hazırlanan Cagliari'nin Cengiz Ünder'i transfer etme planını ortaya koydu. Şu sıralarda Cagliari'de teknik direktörlük yapan ve Cengiz'in Roma'daki eski hocası Eusebio Di Francesco'nun Milli futbolcumuzu istediği belirtildi.

Bir diğer iddia ise yine İtalyan basınından ancak bu kez sürpriz bir şekilde teklifin Bundesliga'dan olduğu iddiası ortaya atıldı. Cengiz Ünder'e talip olan kulübün Hertha Berlin olduğu belirtildi.

Cengiz Ünder Milli Takım kampından döndükten hemen sonra çıktığı hazırlık maçında 1 gol kaydetmişti.

 



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