CENGİZ ÜNDER DEVREYE GİRDİ

BU SEZON KULÜBEYE HAPSOLDU

Transfer çalışmalarını derinden sürdüren Galatasaray'ın stopere düşündüğü bir isim daha ortaya çıktı: Juan Jesus…Daha önce Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Brezilyalı yıldıza teknik direktör Fatih Terim'den de onay çıktığı öğrenildi. Transfer komitesi, Başkent ekibiyle masaya oturmak üzere hafta sonu İtalya'ya gidecek ve 27 yaşındaki oyuncu için girişimler başlayacak.Galatasaray'ın Roma'ya satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacağı belirtildi.Jesus transferi için kaleci antrenörü Claudio Taffarel'in yanı sıra Roma'da harikalar yaratan milli yıldız Cengiz Ünder de devreye girdi.Taffarel'in Jesus'a 'Fatih Hoca seni istiyor' demesinin ardından 27 yaşındaki stoperin Cengiz'den Türkiye ve Galatasaray hakkında bilgiler aldığı belirtildi.21 yaşındaki milli oyuncunun Jesus'a, 'Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulüplerinden… Gidersen harika olur. Pişman olmazsın" diyerek telkinde bulunduğu da gelen bilgiler arasında…Roma'da üçüncü sezonunu geçiren Juan Jesus, bu süre içerisinde Sarı-Kırmızılı formayı 75 maçta terletti.Bu mücadelelerde 1 kez gol sevinci yaşayan Brezilyalı oyuncu, 1 defa da asist yaptı. Ancak bu sezon Konstantinos Manolas ve Federico Fazio'nun arkasında kalan Sambacı, 11 maçta sadece 684 dakika sahada kalabildi.Düzenli olarak forma giyemediği için mutsuz olan Jesus'un kiralık olarak Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı da belirtildi.