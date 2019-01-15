  •  
    Kolombiyalı Neymar'ı Beşiktaş'a önerdiler!..
  •  
    Dünyada SON DAKİKA transferleri peş peşe!..
  •  
    Ali Koç için büyük iddia; Talisca ve 3 yıldız isim!..
  •  
    Türkiye'de SON DAKİKA transferleri! 43 imza...
  •  
    Beşiktaş'ta ÜÇÜNCÜ transfer ve 5 YOLCU!..

Cengiz Ünder yarışına MANU katıldı!

Roma forması giyen Milli futbolcu Cengiz Ünder'e Arsenal, Tottenham ve Bayern Münih'in ardından şimdi de Manchester United'ın talip olduğu belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Cengiz Ünder yarışına MANU katıldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ocak 2019 16:52
İtalya Serie A'da Roma forması ile gösterdiği başarılı performansla transfer piyasasının en gözde oyuncularından birisi haline gelen Milli futbolcu Cengiz Ünder için bir dünya devi daha sıraya girdi.

ESPN kaynaklarının haberine göre Ole Gunnar Solskjaer ile çıkışa geçen Manchester United, Cengiz Ünder için harekete geçti.

DEVRE ARASI DEĞİL, SEZON SONU

Türk yıldızın devre arasında Roma'dan ayrılmasının çok zor olduğu ancak sezon sonunda Manchester United'ın transfer için güçlü bir aday haline geldiği belirtildi.

Manchester United'ın gelecek sezon da Ole Gunnar Solskjaer ile yola devam edeceği ve Norveçli teknik direktörün de Cengiz Ünder'i oldukça beğendiği kaydedildi.

40 KABUL ETMEDİLER, 50 İSTİYORLAR

Roma, devre arası transfer döneminde Arsenal ve Tottenham'dan gelen 40 milyon euroluk transfer tekliflerini kabul etmemiş ve 50 milyon euro talep etmişti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için