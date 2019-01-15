İtalya Serie A'daforması ile gösterdiği başarılı performansla transfer piyasasının en gözde oyuncularından birisi haline gelen Milli futbolcuiçin bir dünya devi daha sıraya girdi.ESPN kaynaklarının haberine göre Ole Gunnar Solskjaer ile çıkışa geçen, Cengiz Ünder için harekete geçti.Türk yıldızın devre arasında Roma'dan ayrılmasının çok zor olduğu ancak sezon sonunda Manchester United'ın transfer için güçlü bir aday haline geldiği belirtildi.Manchester United'ın gelecek sezon da Ole Gunnar Solskjaer ile yola devam edeceği ve Norveçli teknik direktörün de Cengiz Ünder'i oldukça beğendiği kaydedildi.Roma, devre arası transfer döneminde Arsenal ve Tottenham'dan gelen 40 milyon euroluk transfer tekliflerini kabul etmemiş ve 50 milyon euro talep etmişti.