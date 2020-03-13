Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'nun son durumu

İtalya'da oynayan A Mili futbolcularımız Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder'in koronavirüs nedeniyle durumları ortaya çıktı

Haber; Sabah
Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'nun son durumu
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13 Mart 2020 09:03
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle İtalya'da oynayan A Mili futbolcularımız Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder'in durumu da merak ediliyordu

A Milli Takım doktoru Ufuk Şentürk milli oyuncularımızı yakından takip ediyor... Şentürk, oyuncularımızın kulüpleriyle irtibata geçerek sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Milan, oyunculara pazartesi gününe kadar izin verdi. Hakan Çalhanoğlu Almanya'ya ailesinin yanına gitti. Sağlık sorunu olmayan Cengiz ise Roma'da evinden çıkmıyor.

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