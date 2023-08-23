Cengiz Ünder ve Fred, gönülleri fethetti!

Süper Lig'de Samsunspor'u 2-0 yenerek ilk deplasman galibiyetini alan Fenerbahçe'de yeni transferler Dzeko, Tadic, Djiku, Szymanski göz doldurmaya devam ederken pazartesi akşamı dikkatler ilk kez sahaya çıkan Fred ve Cengiz Ünder'in üzerindeydi.
AYAĞININ TOZUYLA İLK ASİST
Samsun'da ilk kez sarı lacivertli formayı giyen Cengiz ayağının tozuyla ilk asistini yaptı. Transfer süreci nedeniyle Marsilya'da hiç hazırlık maçı oynayamadan Fenerbahçe'ye imza atan milli oyuncunun maç eksikliği olmasına rağmen, kramp girecek kadar özveriyle oynayıp sahada her şeyini vermesi herkesi etkiledi.
İLK MAÇTA KALİTESİNİ GÖSTERDİ
Premier Lig'de Manchester United formasıyla iz bırakan Fred de henüz tam hazır olmamasına rağmen, Fenerbahçe'deki ilk maçında harika işler yaptı. Hücumda, defansta her pozisyonun içinde olan Brezilyalı futbolcu ayağına kramp girmesine neden olsa da bütün gücünü sahaya yansıttı. Taraftar oylarıyla da maçın oyuncusu seçilerek performansını taçlandırdı. Edin Dzeko 2 lig maçında attığı 3 golle krallıkta ilk sıraya yerleşti. Roma'da Cengiz'in kestiği toplarla Dzeko'nun attığı gollerin Fenerbahçe'de de devam edeceği önceki akşam net olarak belli oldu.
AYAĞININ TOZUYLA İLK ASİST
Samsun'da ilk kez sarı lacivertli formayı giyen Cengiz ayağının tozuyla ilk asistini yaptı. Transfer süreci nedeniyle Marsilya'da hiç hazırlık maçı oynayamadan Fenerbahçe'ye imza atan milli oyuncunun maç eksikliği olmasına rağmen, kramp girecek kadar özveriyle oynayıp sahada her şeyini vermesi herkesi etkiledi.
İLK MAÇTA KALİTESİNİ GÖSTERDİ
Premier Lig'de Manchester United formasıyla iz bırakan Fred de henüz tam hazır olmamasına rağmen, Fenerbahçe'deki ilk maçında harika işler yaptı. Hücumda, defansta her pozisyonun içinde olan Brezilyalı futbolcu ayağına kramp girmesine neden olsa da bütün gücünü sahaya yansıttı. Taraftar oylarıyla da maçın oyuncusu seçilerek performansını taçlandırdı. Edin Dzeko 2 lig maçında attığı 3 golle krallıkta ilk sıraya yerleşti. Roma'da Cengiz'in kestiği toplarla Dzeko'nun attığı gollerin Fenerbahçe'de de devam edeceği önceki akşam net olarak belli oldu.