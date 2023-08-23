Cengiz Ünder ve Fred, gönülleri fethetti!

Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski başarılı performanslarını sürdürürken Samsun'da gözler takıma en son katılan Cengiz Ünder ve Fred'in üzerindeydi. Sıkışan maçta 62'de Dzeko'ya adrese teslim bir top gönderen Cengiz Ünder kilidi açan isim oldu. Çıkana kadar hücumda, defansta her pozisyonun içinde yer alan Fred de taraftar oylarıyla maçın oyuncusu seçilerek performansını taçlandırdı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Cengiz Ünder ve Fred, gönülleri fethetti!
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23 Ağustos 2023 09:22
Süper Lig'de Samsunspor'u 2-0 yenerek ilk deplasman galibiyetini alan Fenerbahçe'de yeni transferler Dzeko, Tadic, Djiku, Szymanski göz doldurmaya devam ederken pazartesi akşamı dikkatler ilk kez sahaya çıkan Fred ve Cengiz Ünder'in üzerindeydi.

AYAĞININ TOZUYLA İLK ASİST

Samsun'da ilk kez sarı lacivertli formayı giyen Cengiz ayağının tozuyla ilk asistini yaptı. Transfer süreci nedeniyle Marsilya'da hiç hazırlık maçı oynayamadan Fenerbahçe'ye imza atan milli oyuncunun maç eksikliği olmasına rağmen, kramp girecek kadar özveriyle oynayıp sahada her şeyini vermesi herkesi etkiledi.

İLK MAÇTA KALİTESİNİ GÖSTERDİ

Premier Lig'de Manchester United formasıyla iz bırakan Fred de henüz tam hazır olmamasına rağmen, Fenerbahçe'deki ilk maçında harika işler yaptı. Hücumda, defansta her pozisyonun içinde olan Brezilyalı futbolcu ayağına kramp girmesine neden olsa da bütün gücünü sahaya yansıttı. Taraftar oylarıyla da maçın oyuncusu seçilerek performansını taçlandırdı. Edin Dzeko 2 lig maçında attığı 3 golle krallıkta ilk sıraya yerleşti. Roma'da Cengiz'in kestiği toplarla Dzeko'nun attığı gollerin Fenerbahçe'de de devam edeceği önceki akşam net olarak belli oldu.

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