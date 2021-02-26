Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü Avrupa'ya havlu attı

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında Leicester City, 0-0'ın rövanşında Slavia Prag'a 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü Avrupa'ya havlu attı
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26 Şubat 2021 01:01
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City, Slavia Prag'ı ağırladı.

King Power Stadı'nda oynanan maçı Slavia Prag 2-0 kazanarak turu geçen taraf oldu.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 49. dakikasında Provod, konuk ekibi öne geçirdi. Dakikalar 79'u gösterdiğinde ise Sima'nın golüyle Leicester City adeta havlu attı ve skor 2-0'a geldi.

Bu sonuçla Leicester City Avrupa kupaları macerasını tamamlamış oldu.



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