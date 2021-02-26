Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü Avrupa'ya havlu attı

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City, Slavia Prag'ı ağırladı.



King Power Stadı'nda oynanan maçı Slavia Prag 2-0 kazanarak turu geçen taraf oldu.



İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 49. dakikasında Provod, konuk ekibi öne geçirdi. Dakikalar 79'u gösterdiğinde ise Sima'nın golüyle Leicester City adeta havlu attı ve skor 2-0'a geldi.



Bu sonuçla Leicester City Avrupa kupaları macerasını tamamlamış oldu.



