Cengiz Ünder, Leicester City'den ayrılıyor

Premier Lig ekibi Leicester City ile Cengiz Ünder'in yolları ayrılıyor. İngiliz basını, kiralık olarak oynayan Cengiz'in yetenekli bir futbolcu olduğu ancak İngiliz ekibinin sistemine uymadığı için gelecek sezon kadroda düşünülmediğini yazdı.

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Cengiz Ünder, Leicester City'den ayrılıyor
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29 Mart 2021 11:53
Cengiz Ünder
Cengiz Ünder
Leicester City
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in Premier Lig macerası sona eriyor.

İngiliz basını 23 yaşındaki yıldız futbolcunun sezon sonu Leicester City'den ayrılabileceğini yazdı. Haberde kiralık olarak oynayan Cengiz'in yetenekli bir futbolcu olduğu ancak İngiliz ekibinin sistemine uymadığı için gelecek sezon kadroda düşünülmediğinden bahsedildi.

Sezon başında İtalyan devi Roma'dan Leicester City'ye 3 milyon euro karşılığında kiralık olarak transfer edilen milli futbolcu, İngiliz ekibiyle çıktığı Premier Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Federasyon Kupası olmak üzere toplam 19 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

1 aydır forma giyemiyor

Son olarak Premier Lig'de 28 Şubat'ta oynanan Arsenal karşısında 39 dakika sahada kalan Cengiz Ünder, sakatlığı nedeniyle 1 aydır forma giyemiyor.



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