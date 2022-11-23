Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'yla ayrılığın eşiğinde bulunan Cengiz Ünder, karar aşamasında...



Galatasaray ve Beşiktaş'ın da transfer radarında bulunan tecrübeli kanat oyuncusu, geleceğini şekillendirmek için bu hafta menajeriyle bir araya gelecek. Yıldız ismin vereceği karar merakla bekleniyor.



CENK TOSUN: "BİZE GEL"



Kartal'ın golcüsü Cenk Tosun, A Milli Takım kampında Cengiz Ünder'le yaptığı sohbette yıldız ismi Beşiktaş'a davet etmişti.



Cenk, "Galatasaray'la transfer haberlerin çıkıyor. Bizim takıma gel. Sağ kanatta oynayıp başarılı olursun. Yeniden doğuş için doğru adres Beşiktaş" demişti.



