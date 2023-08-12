Cengiz Ünder, İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe Transfer Haberleri Son Dakika: Fenerbahçe'de transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a açıkladığı Cengiz Ünder İstanbul'a geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cengiz Ünder, İstanbul'a geldi!
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12 Ağustos 2023 21:30
Son güncelleme 12 Ağustos 2023 22:34
Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a duyurdu.

İSTANBUL'A GELDİ

Milli oyuncu, sarı lacivertliler ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Cengiz, Fenerbahçe atkısıyla ilk pozunu verdi.

CENGİZ'DEN İLK AÇIKLAMA

Havalimanında açıklamalarda bulunan Cengiz Ünder, "Kendimi çok heyecanlı ve çok gururlu hissediyorum, Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Edin Dzeko ile transfer sürecimde çok konuştuk. Roma'da birlikte güzel günler geçirdik. Burada ona yine çok gol attıracağım." ifadelerini kullandı.

"F.BAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMAYA GELDİM"

"Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim." diyen milli oyuncu, "Avrupa'da 7 yıl geçirdim. Menajerime, Türkiye'ye dönmek istediğimi söyledim ve geldim. Özgüveni yüksek bir futbolcuyum, sahaya çıktığımda bunu herkese göstereceğim." açıklamasını yaptı.




F.BAHÇE'NİN ÖDEYECEĞİ RAKAM

Fenerbahçe, Fransız ekibine bonservis bedeli olarak yaklaşık 15 milyon euro, milli futbolcuya ise 2.5 milyon euro'ya denk gelen yıllık maaş ödeyecek.

MARSILYA PERFORMANSI

Marsilya ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden milli oyuncu, Fransız ekibinde çıktığı 93 maçta 18 gol attı ve 12 asist yaptı.

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997 yılında Balıkesir, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. 173 cm boyundaki Milli futbolcu sağ kanatta görev yapmaktadır. Milli Takım'da 49 maçta süre alan Cengiz, 16 gol kaydetmiştir. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giymektedir.



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