Cengiz Ünder, İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a duyurdu.
İSTANBUL'A GELDİ
Milli oyuncu, sarı lacivertliler ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Cengiz, Fenerbahçe atkısıyla ilk pozunu verdi.
CENGİZ'DEN İLK AÇIKLAMA
Havalimanında açıklamalarda bulunan Cengiz Ünder, "Kendimi çok heyecanlı ve çok gururlu hissediyorum, Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Edin Dzeko ile transfer sürecimde çok konuştuk. Roma'da birlikte güzel günler geçirdik. Burada ona yine çok gol attıracağım." ifadelerini kullandı.
"F.BAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMAYA GELDİM"
"Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim." diyen milli oyuncu, "Avrupa'da 7 yıl geçirdim. Menajerime, Türkiye'ye dönmek istediğimi söyledim ve geldim. Özgüveni yüksek bir futbolcuyum, sahaya çıktığımda bunu herkese göstereceğim." açıklamasını yaptı.
F.BAHÇE'NİN ÖDEYECEĞİ RAKAM
Fenerbahçe, Fransız ekibine bonservis bedeli olarak yaklaşık 15 milyon euro, milli futbolcuya ise 2.5 milyon euro'ya denk gelen yıllık maaş ödeyecek.
MARSILYA PERFORMANSI
Marsilya ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden milli oyuncu, Fransız ekibinde çıktığı 93 maçta 18 gol attı ve 12 asist yaptı.
CENGİZ ÜNDER KİMDİR?
Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997 yılında Balıkesir, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. 173 cm boyundaki Milli futbolcu sağ kanatta görev yapmaktadır. Milli Takım'da 49 maçta süre alan Cengiz, 16 gol kaydetmiştir. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giymektedir.
İSTANBUL'A GELDİ
Milli oyuncu, sarı lacivertliler ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Cengiz, Fenerbahçe atkısıyla ilk pozunu verdi.
CENGİZ'DEN İLK AÇIKLAMA
Havalimanında açıklamalarda bulunan Cengiz Ünder, "Kendimi çok heyecanlı ve çok gururlu hissediyorum, Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Edin Dzeko ile transfer sürecimde çok konuştuk. Roma'da birlikte güzel günler geçirdik. Burada ona yine çok gol attıracağım." ifadelerini kullandı.
"F.BAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMAYA GELDİM"
"Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim." diyen milli oyuncu, "Avrupa'da 7 yıl geçirdim. Menajerime, Türkiye'ye dönmek istediğimi söyledim ve geldim. Özgüveni yüksek bir futbolcuyum, sahaya çıktığımda bunu herkese göstereceğim." açıklamasını yaptı.
F.BAHÇE'NİN ÖDEYECEĞİ RAKAM
Fenerbahçe, Fransız ekibine bonservis bedeli olarak yaklaşık 15 milyon euro, milli futbolcuya ise 2.5 milyon euro'ya denk gelen yıllık maaş ödeyecek.
MARSILYA PERFORMANSI
Marsilya ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden milli oyuncu, Fransız ekibinde çıktığı 93 maçta 18 gol attı ve 12 asist yaptı.
CENGİZ ÜNDER KİMDİR?
Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997 yılında Balıkesir, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. 173 cm boyundaki Milli futbolcu sağ kanatta görev yapmaktadır. Milli Takım'da 49 maçta süre alan Cengiz, 16 gol kaydetmiştir. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giymektedir.