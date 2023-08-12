Cengiz Ünder, İstanbul'a geldi!

transferi için görüşmelereKAP'a duyurdu.Havalimanında açıklamalarda bulunan Cengiz Ünder,ifadelerini kullandı."Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim." diyen milli oyuncu,açıklamasını yaptı.Fenerbahçe, Fransız ekibine bonservis bedeli olarak yaklaşık 15 milyon euro, milli futbolcuya ise 2.5 milyon euro'ya denk gelen yıllık maaş ödeyecek.Marsilya ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden milli oyuncu, Fransız ekibinde çıktığı 93 maçta 18 gol attı ve 12 asist yaptı.Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997 yılında Balıkesir, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. 173 cm boyundaki Milli futbolcu sağ kanatta görev yapmaktadır. Milli Takım'da 49 maçta süre alan Cengiz, 16 gol kaydetmiştir. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giymektedir.