Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Marsilya, deplasmanda Montpellier ile karşılaştı. Stade de la Mosson'da 2-0 geriye düşen Marsilya, milli oyuncumuz Cengiz Ünder'in de yardımıyla karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak sezona 3 puanla başladı.



Montpelliler 30. dakikada Peres'in kendi kalesine ve 34. dakikada Laborde'nin attığı gollerle 2-0 üstünlüğü yakaladı. Marsilya yeni takımında ilk maçına çıkan Cengiz Ünder'in 68. dakikadaki golüyle ümitlendi ve 75. ile 80'de sahneye çıkan yıldız oyuncu Payet'in golleriyle 3 puanı aldı.



Cengiz Ünder, Fransa'daki ilk maçında ağları sarsarken, 86 dakika oyunda kaldı ve yerini Luis Henrique'ye bıraktı. Öte yandan sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle 88. dakikada hakemler soyunma odasına gitti ve yaklaşık 10 dakikalık aranın ardından maç yeniden başladı.



Marsilya ilk maçı deplasmanda oynadığı son 11 sezonun hiçbirine yenilgiyle başlamadı. [6G, 5B]



Ligue 1'in 2. haftasında Marsilya evinde Bordeaux ile karşılaşacak, Montpellier ise Reims deplasmanına gidecek.



