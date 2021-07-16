Cengiz Ünder ilk maçına çıktı

Cengiz Ünder yeni transfer olduğu Marsilya formasıyla ilk hazırlık maçına çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Cengiz Ünder ilk maçına çıktı
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16 Temmuz 2021 00:32
Roma'dan Marsilya'ya kiralanan Cengiz Ünder, yeni takımıyla ilk hazırlık maçına çıktı.

Marsilya'nın yeni sezon öncesi hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Servette maçında yeni takımının formasını sırtına geçiren Cengiz Ünder, maça yedek kulübesinde başladı. Yeni sezona iddialı transferlerle giren Marsilya'da 61. dakikada Cengiz Ünder, Ahmadou Dieng'in yerine oyuna dahil oldu.

Maçı 3-1 kazanan Marsilya'da golleri bir diğer yeni transfer Gerson ve Benedetto'nun 2 kez fileleri havalandırmasıyla geldi.

Foto: AA Twitter



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