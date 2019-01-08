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Cengiz Ünder için Roma'nın kapısında iki dev!

Daha önce 32 milyon euroluk teklifi reddeden Roma'ya Cengiz Ünder için Arsenal ve Chelsea'nin yeni bir teklif yapması bekleniyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Cengiz Ünder için Roma'nın kapısında iki dev!
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08 Ocak 2019 00:01
Serie A'da Roma formasıyla başarılı bir sezon geçiren Cengiz Ünder için Premier League iddiaları devam ediyor. Premier League'de mücadele eden Chelsea ve Arsenal'in, bir kez daha Roma'nın kapısını çalması bekleniyor.

İtalyan basınında yer alan haberde, Manolas ve Cengiz Ünder'in devre arasında Roma'yı zorlayacak iki isim olduğu belirtildi. Haberde Manolas'a Manchester United'ın talip olduğu, Cengiz Ünder için ise Chelsea ve Arsenal'in yeni bir teklif yapacağına yer verildi.

Roma daha önce Cengiz Ünder için Arsenal'in yaptığı 32 milyon euroluk teklifi kabul etmemişti. İtalyan temsilcisinin milli oyuncumuz için gelecek 50 milyon euroluk teklifleri kabul etmesi bekleniyor.

Cengiz Ünder bu sezon AS Roma formasıyla sahaya çıktığı 23 resmi maçta 6 gol atarken, 8 de asist yaptı.

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