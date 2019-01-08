Serie A'daformasıyla başarılı bir sezon geçireniçiniddiaları devam ediyor. Premier League'de mücadele eden Chelsea ve Arsenal'in, bir kez daha Roma'nın kapısını çalması bekleniyor.İtalyan basınında yer alan haberde, Manolas ve Cengiz Ünder'in devre arasında Roma'yı zorlayacak iki isim olduğu belirtildi. Haberde Manolas'a Manchester United'ın talip olduğu, Cengiz Ünder için iseveyeni bir teklif yapacağına yer verildi.Roma daha önce Cengiz Ünder için Arsenal'in yaptığıteklifi kabul etmemişti. İtalyan temsilcisinin milli oyuncumuz için gelecekteklifleri kabul etmesi bekleniyor.Cengiz Ünder bu sezon AS Roma formasıyla sahaya çıktığı 23 resmi maçta 6 gol atarken, 8 de asist yaptı.