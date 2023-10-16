Cengiz Ünder: 'Herkesin yüreğine sağlık'

Sakatlığı sebebiyle milli takımda yer alamayan Cengiz Ünder, milli takımımızın EURO2024 bileti almasıyla birlikte sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.



Cengiz Ünder yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamamıza günler kala bu bize çok yakıştı!" dedi.



Ayrıca, "Tüm arkadaşlarımın ve teknik ekibin emeklerine, yüreklerine sağlık." ifadelerini kullandı.



