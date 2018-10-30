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Cengiz Ünder, hasta çocukları ziyaret etti

Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Forlanini San Camillo Hastanesi'nde yatan çocukları ziyaret etti.

Kaynak: AA
Cengiz Ünder, hasta çocukları ziyaret etti
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30 Ekim 2018 23:41
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Forlanini San Camillo Hastanesi'nde yatan çocukları ziyaret etti.

Kulübün internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Cengiz Ünder, Roma kentindeki Forlanini San Camillo Hastanesi'nde tedavileri süren çocuk hastaları ziyaret ederek, onlara hediyeler verdi.

Çocuklar ve aileleriyle vakit geçiren milli futbolcu, genç hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

Kulübün yardımlaşma derneği Roma Cares'in Geco Animation ile ortaklaşa düzenlediği "Oyuncak Günü" girişimi çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, Cengiz Ünder'e yoğun ilgi gösterdi.

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