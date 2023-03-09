Cengiz Ünder, Fransa'yı salladı!

Marsilyalı Cengiz Ünder, son dönemde çok başka bir olgunluğa ulaştı ve bu durum sahadaki oyununa da yansıdı. Fransa Ligue 1'de ciddi anlamda zirve mücadelesi veren Marsilya, Cengiz Ünder'in müthiş katkıları ile liderlik yarışında kalıcı hale gelmiş durumda.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Instagram
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Cengiz Ünder, Fransa'yı salladı!
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09 Mart 2023 11:26
Fransa'da Cengiz Ünder rüzgârı esiyor! Yıldız oyuncu Cengiz Ünder, müthiş istatistiği ile fark yarattı ve Lionel Messi ile zirveyi paylaştı.

CENGİZ ÜNDER FRANSA'YI SALLADI

Cengiz Ünder'in performansı ile ilgili müthiş bir detay ortaya çıktı. Yetenekli kanat oyuncusu, eğer takımına skor anlamında katkı sağlarsa, Marsilya o maçı kaybetmiyor!

Bu hafta 1-0 kazanılan Rennes maçı ile birlikte Marsilya, Cengiz Ünder'in gol attırdığı 13 maçta, 11 galibiyet ve 2 beraberlik almış oldu. Yıldız futbolcu rekor üzerine rekor kırarken Fransa'da da manşetleri süsledi.

Ayrıca bu alanda Lionel Messi ligin en iyisi olurken, Cengiz Ünder de aynı listede üçüncü sırada yer aldı ve dikkatleri üzerine çekti.

CENGİZ ÜNDER'İN DEĞİŞİMİ

Gün geçtikçe daha da olgunlaşan ve adeta takımın liderlerinden biri haline gelen Cengiz Ünder için Fransız basını da pek çok övgüde bulunurken, yetenekli oyuncunun beklenen potansiyeline ulaşması, Marsilyalı yöneticileri de ayrıca mutlu ediyor. Zira ligde iddialı konumda olmaları ve olası bir kârlı transfer ihtimali, tamamen bu performans ile orantılı olarak gelişiyor.

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