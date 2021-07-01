Cengiz Ünder, Fransa'ya gidiyor!
Olimpik Marsilya, AS Roma'da forma giyen milli yıldızımız Cengiz Ünder'i transfer etmek üzere...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Temmuz 2021 11:01
- 11:05 Galatasaray'a 23 milyon liralık kötü haber!
- 11:04 Beşiktaş'ta Edin Dzeko görüşmesi!
- 11:01 Cengiz Ünder, Fransa'ya gidiyor!
- 10:55 Chris Paul 41 sayı attı, Jordan'ın rekorunu kırdı!
- 10:48 Halil Akbunar, Galatasaray için geri sayımda!
- 10:48 Ahmed Kutucu'nun menajeri açıkladı: "Süper Lig'i istiyor"
- 10:38 Galatasaray'da Kaan Ayhan olmazsa rota Mert Çetin!
- 10:28 Adem Ljajic'ten İtalya'ya dönüş kararı
- 10:26 Galatasaray, Marcao'nun fiyatını belirledi!
- 10:14 Ersin Destanoğlu Nice'e, Mert Günok Beşiktaş'a
- 10:13 Trendyol, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi resmi sponsoru oldu
- 10:05 Beşiktaş'ın ilk transferi Hollanda'dan!
- 10:04 Galatasaray'da PSV öncesi 3 transfer geliyor!
- 09:51 Sergen Yalçın'dan gece gündüz Şampiyonlar Ligi mesaisi
- 09:46 Trabzonspor, transferde yine atağa kalktı!
- 09:46 Suns, Clippers'ı eleyerek NBA Finalleri'ne adını yazdırdı!
- 09:44 Galatasaray'da Jimmy Durmaz'a teklif yağıyor!
- 09:40 İkinci şans isteyenlerin yeri: Alanyaspor
- 09:35 Alex Teixeira için tek sorun imza parası
- 09:29 Fenerbahçe duvarı: Caulker & Szalai
- 09:17 Burak Elmas'tan Fatih Terim'e: "Seç beğen al"
- 09:10 Fenerbahçe'den Boupendza için yeni harekat
- 08:58 'Sahteci' hakeme 'dublör' atlet!
- 08:52 Fenerbahçe'den savunmaya bir takviye daha!
- 08:46 Herkes gider, Muslera kalır
- 08:28 Futbolcular vergilerini ödemedi!
- 08:23 Atiba Huthchinson zam istedi!
- 08:18 Ahmet Nur Çebi: "Şartlarımıza göre takviyeler olacak"
- 08:12 Caulker, tüm adaylara soruldu!
- 07:16 12 Dev Adam Çekya'yı da mağlup etti
- 01:53 Lionel Messi artık sözleşmesiz oyuncu
- 01:34 "Mbappe ayrılık isteğini PSG'ye iletti"
- 00:55 Wimbledon'da Djokovic ve favoriler 3. tura yükseldi
- 00:46 Beşiktaş'tan Gedson Fernandes ve Kaan Ayhan itirafı
- 00:21 Marco Silva Fulham ile anlaşma sağladı
- 00:11 Younes Belhanda'dan Adana Demirspor hamlesi
- 00:07 Beşiktaş'tan, Rachid Ghezzal hamlesi
- 23:47 Çaykur Rizespor, İsveçli Sebastian Holmen ile anlaştı
- 23:44 Kerem Aktürkoğlu ve Ozornwafor kontrolden geçti
- 23:42 Samsunspor'da meşaleli kutlama
- 23:41 "Patrick Vieira, Fenerbahçe'yi reddetti"
- 23:26 Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı
- 23:23 Nuno Espirito Santo, Tottenham'a imza attı
- 22:26 Emre Kocadağ'dan flaş transfer açıklamaları
- 21:32 Fenerbahçe, Steven Caulker'a imza attırdı
- 21:08 Büşra Ün, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı
- 20:57 Manchester United, Jadon Sancho için Dortmund'la anlaştı
- 20:48 Anadolu Efes, Tarık Sezgün ile yollar ayrıldı
- 20:46 Yeni Malatyaspor'da sportif direktörlüğe İzzet Erdoğan getirildi
- 20:42 Ankara Keçiörengücü, stoper Mert Özmen'i kadrosuna kattı
- 20:40 Beşiktaş Kulübünde Bülent Ülgen, iletişim direktörü oldu
- 20:39 Beşiktaş Vodafone, İranlı kaleci Yaktaei'yi kadrosuna kattı
- 20:37 TFF Kulüp Lisans Kurulu, 14 kulübe daha lisans verdi
- 20:36 Gençlerbirliği, kaleci Ramazan Köse ile sözleşme imzaladı
- 20:32 Fenerbahçe için Vladimir Petkovic iddiası
- 19:13 Andre Villas Boas'a talip çıktı!
- 19:04 İspanya'da El Clasico tarihleri belli oldu
- 18:43 Doğu'dan bir GM: "Horton-Tucker'a max. kontrat verirdim"
- 18:33 Knicks'in Lillard planı tutmazsa, ilgi Schröder'a kayabilir!
- 18:29 Anadolu Efes, Dzanan Musa ile yollarını ayırdı
AVRUPA'DAN FUTBOL
Nuno Espirito Santo, Tottenham'a imza attı
Rafael Benitez, Everton'ın başına geçti
Javier Tebas: "Transfer piyasasında rakamlar düşecek"
Nuri Şahin, Real Madrid futbol okulunun açılışında
Iniesta'dan Barcelona için Mbappe ve Haaland kıyası
Olympiakos Bruma'nın bonservisini almadı
PSG, Kylian Mbappe'nin kardeşine imza attırdı
Arsenal, Kieran Tierney ile uzun süreli sözleşme imzaladı
Lucien Favre, Crystal Palace'ı reddetti!
İspanya'da tribünler tam kapasite olacak!
EN ÇOK OKUNANLAR
EN ÇOK YORUMLANANLAR
- Kefaret tek parça 32. bölüm izle (YENİ BÖLÜM) 1 Temmuz Perşembe
- (1 Temmuz Perşembe) Kefaret izle yeni bölüm, 32. bölüm Kefaret canlı yayın
- Kefaret izle yeni bölüm, 32. bölüm Kefaret tek parça (1 Temmuz Perşembe)
- FOX 32. bölüm izle Kefaret (SON BÖLÜM) HD full yayın link
- FOX TV Kefaret 32. bölüm izle full yayın HD
- (1 Temmuz 2021) Yeni bölüm tek parça 2. bölüm izle Seksenler
- İzle TRT 1 HD Seksenler (2. BÖLÜM) tek parça yayın full
- (SON DAKİKA) Seksenler yeni sezon 2. bölüm izle TRT 1 Hd link kesintisiz
- Seksenler (YENİ BÖLÜM) TRT 1 full izle canlı
- Seksenler yeni sezon 2. bölüm izle, (YENİ BÖLÜM) Seksenler canlı izle TRT 1 HD full
- Aşı randevusu nasıl alınır? E-DEVLET, E-NABIZ, MHRS) (01 Temmuz Perşembe)
- E-Devlet aşı randevusu alma, aşı randevusu nasıl alınır? (01 Temmuz Perşembe)
- E-NABIZ) koronavirüs aşı randevusu (01 Temmuz Perşembe)
- Aşı randevusu almak istiyorum, aşı randevusu nasıl alabilirim? (01 Temmuz Perşembe)
- Aşı randevusu nasıl alınır? Enabız aşı randevusu alma (01 Temmuz Perşembe)
- 2021 Sigara fiyatları, Sigara güncel fiyat listesi tüm markalar) (01 Temmuz Perşembe)
- Sigara fiyatları CANLI), 2021 tüm sigara fiyatları listesi (01 Temmuz Perşembe)
- SON DAKİKA) Sigara ne kadar oldu? En ucuz sigaranın fiyatı nedir? (01 Temmuz Perşembe)
- Sigara kaç para? Sigara fiyatları 2021 düzenlemesi ne kadar oldu? (01 Temmuz Perşembe)
- (01 Temmuz Perşembe)
- 2021 Zamlı sigara fiyatları listesi! Sigaralar ne kadar kaç para) oldu? (01 Temmuz Perşembe)
- Pazar günü kargolar açık mı? Pazar günü marketler, bakkallar (01 Temmuz Perşembe)
- Pazar nereler açık, pazar günü bakkalar açık mı? (01 Temmuz Perşembe)
- Pazar gunleri nereler acik Market, fırın, kargo, eczane) (01 Temmuz Perşembe)
- İzin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası izin belgesini alabilir miyim? (01 Temmuz Perşembe)
- Seyahat izin belgesi (01 Temmuz Perşembe)
- Seyahat izin belgesi çıkar, Seyahat izin belgesini nasıl alabilirim? (01 Temmuz Perşembe)
- İzin belgesi çıkarma nasıl? İzin belgesi nasıl çıkarılır? (01 Temmuz Perşembe)
- Aras Kargo bugün açık mı? Aras kargo kapanma günlerinde açık mı, çalışma saatleri (01 Temmuz Perşembe)
- Aras Kargo açık mı? Bugün Aras Kargo bırakıyor mu? Kargo dağıtım saatleri (01 Temmuz Perşembe)