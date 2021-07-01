Cengiz Ünder, Fransa'ya gidiyor!

Olimpik Marsilya, AS Roma'da forma giyen milli yıldızımız Cengiz Ünder'i transfer etmek üzere...

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Cengiz Ünder, Fransa'ya gidiyor!
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01 Temmuz 2021 11:01

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