Cengiz Ünder, EURO 2020 öncesi yemin etti!

A Milli Takım'ın önemli isimlerinden Cengiz Ünder, EURO 2020 öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte Cengiz Ünder'in açıklamaları...



"BİZİM TAKIMIN GÜCÜNÜ DÜNYA BİLİYOR"



Sahaya çıkmak için gün sayıyorum. Umarım İtalya maçı bizim için iyi geçer. İyi bir Milli Takım izletiriz. Bizim güçlü bir takım olduğumuzu dünya biliyor. Roma'daki takım arkadaşlarımla konuştum. Herkes bu maçı bekliyor. Alessandro Florenzi ile konuştuk, sevdiğim bir arkadaşım. Bakalım, ne olacağını göreceğiz. Kimse, kimseden çekinmiyor.



"1,5 YILDIR BU MAÇI BEKLİYORUZ"



Fransa, Dünya Şampiyonu olarak geldi ama Konya'da onları 2-0 yendik. İtalya'yı da yenecek güce sahibiz. Futbolda ne olacağı belli olmaz sama sahaya galibiyet için çıkacağız. Turnuva başlangıçları önemlidir. Elimizden gelenin on katını, yüz katını yapmaya hazırım. Takım arkadaşlarıma da inanıyorum. Onlar da bana inanıyor. Teknik ekip, herkes birbirine çok güveniyorum. 1,5 yıldır bu maçı bekliyoruz. Türkiye'ye galibiyet armağan etmek istiyoruz.



"BEN CENGİZ ÜNDER'İM, GEREKENİ YAPARIM"



6 ay oynamadım. İyi giden bir sürecim olmadı. Sahaya çıktığımda elimden geleni yapmaya çalıştım. Oynadığım maçlarda iyiydim. Özellikle Milli Takım'da iyi işler yapabiliyorum. En özen anlar, Milli Takım'dadır. Milli Takım hayaliyle büyüdüm. 6 ay oynamadım ama bir şey değiştirmez. Ben Cengiz Ünder'im, sahaya çıktığımda gerekeni yaparım. Herkes bunu biliyor.



"YEMİN EDERİM YÜREĞİMİZİ ORTAYA KOYACAĞIZ"



Şenol Hoca, bize sürekli rakibi anlatıyor. Takım arkadaşlarımızla da bu maçtan bahsediyoruz. İtalya'nın yenilmezlik serisi var. Ancak yüreğini ortaya koyan bir Milli Takım olacağına yemin edebilirim. Şenol Hoca, bizi iyi hazırlıyor.



"İTALYA MAÇINDAN ÖNCE BİR GOL ÇİZERİM"



Maça az kaldı. Maçlardan önce nasıl gol atacağımı çizmeyi seviyorum. Bir gol çizerim. Çünkü EURO 2020 hayalimiz.



"BRENDAN RODGERS İLE KONUŞTUM"



Leicester'da iyi başladım ama sonra süre alamadım. Oynamak isteyen bir oyuncuyum. Oynamadığım zaman mutsuz olurum. İngiltere'de soğuk bir hava var. Isınmadan geldiğimde hazır olduğumu göstermek için montumu giymezdim, hocaya bunu göstermek isterdim. Cengiz Ünder'i EURO 2020'de Avrupa'da ve dünyaya izleteceğim. Brendan Rodgers ile konuştum, nasıl oynayabileceğimi sordum. Onunla sorunum yok. Çok seviyorum onu. Teşekkür ettim, o da bana güzel bir mesaj attı. Çalışmam gerektiğini söyledi. Ben zaten sürekli ekstra çalışırım. Bana fazla çalışmamı söylemişti. 3-5-2'ye geçti ve bu da benim açımdan kötü oldu. Sonradan oyuna girebilirdim. Kaybettiğimiz maçları çevirmeyi istedim ama onlar da olmadı. Önümüze bakmamız gerekiyor.



"GELECEĞİMİ ŞU AN BİLMİYORUM"



Roma ile iki yıllık kontratım var. Ne olacağını bilmiyorum. Sadece EURO 2020'ye konsantre oldum. Yüzde 100 hazır olduğumu düşünüyorum. Moralim yerinde, kendimi çok iyi hissediyorum. 1,5 yıldır beklediğim an geldi.



"JOSE MOURINHO İLE ÇALIŞMAK İSTERİM"



Jose Mourinho ile çalışmak, çocukluk hayalim. Hangi Türk futbolcuya sorarsanız, bunu söyler. Ben de onunla çalışmak istiyorum. Umarım EURO 2020 geçer ve bunları daha sonra konuşuruz.



"ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN GOL ÖZELLİĞİ VAR"



Çağlar Söyüncü idmanlarda çok hırslı, çok büyük bir oyuncu. Golleriyle ekstralar yapabiliyor. İngiltere'de kafa golü attı. Ona ileri çıktığında gol atabileceğini söylemiştim. O söylediğim maçta gol attı. Umarım EURO 2020'de de atar.



"FRANSA VE INTER'E ATTIĞIM GOLÜ UNUTAMAM"



Milli Takım'da Fransa'ya attığım golün unutamam. Ayrıca Roma'da Inter'e de attığım gol güzeldi, o golü de unutamam.