''Cengiz Ünder en iyilerden biri olabilir''

Medipol Başakşehir forması giyen İtalyan oyuncu Stefano Napoleoni,'den övgü dolu sözlerle bahsetti.AS Roma formasıyla başarılı bir performans sergileyen Cengiz Ünder'i yakından takip ettiğini söyleyen Stefano Napoleoni, milli oyuncunun Avrupa'nın en iyilerinden biri olabileceğini de dile getirdi.İtayan oyuncu verdiği röportajında Cengiz Ünder'in sorulması üzerineifadelerini kullandı.Cengiz Ünder bu sezon AS Roma formasıyla 23 resmi maçta 6 gol, 8 asistlik performans sergiledi.