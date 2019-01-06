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''Cengiz Ünder en iyilerden biri olabilir''

Medipol Başakşehir forması giyen Stefano Napoleoni, Cengiz Ünder'in Avrupa'nın en iyilerinden biri olabileceğini söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
''Cengiz Ünder en iyilerden biri olabilir''
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06 Ocak 2019 01:44
Medipol Başakşehir forması giyen İtalyan oyuncu Stefano Napoleoni, Cengiz Ünder'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

AS Roma formasıyla başarılı bir performans sergileyen Cengiz Ünder'i yakından takip ettiğini söyleyen Stefano Napoleoni, milli oyuncunun Avrupa'nın en iyilerinden biri olabileceğini de dile getirdi.

İtayan oyuncu verdiği röportajında Cengiz Ünder'in sorulması üzerine ''Cengiz Ünder'i yakından takip ediyorum ve yeteneklerine güveniyorum. Ülkesinden uzakta yeni bir deneyim yaşıyor ve zamana ihtiyacı olabilir. Bence Cengiz ileride Avrupa'nın en büyük futbolcularından biri haline gelebilir'' ifadelerini kullandı.

Cengiz Ünder bu sezon AS Roma formasıyla 23 resmi maçta 6 gol, 8 asistlik performans sergiledi.



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